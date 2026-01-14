AbbVie prévoit de renforcer sa présence sur le marché de l'obésité

AbbVie a déclaré mercredi qu'il cherchait à étendre sa présence sur le marché en forte croissance des traitements de l'obésité, en s'appuyant sur le médicament pour la perte de poids qu'il a acquis sous licence l'année dernière auprès de la biotech danoise Gubra.

Le médicament de Gubra, GUBamy, imite l'hormone amyline et pourrait être utilisé comme alternative aux médicaments GLP-1 populaires tels que le NOVOb.CO Wegovy de Novo Nordisk et le

LLY.N Zepbound d'Eli Lilly pour aider les gens à perdre plus de poids avec moins d'effets secondaires.

AbbVie se concentre sur "la tolérance et la durabilité de la perte de poids pour les patients qui ont tendance à abandonner ces thérapies de première génération", a déclaré Roopal Thakkar, directeur médical, lors de la conférence J.P. Morgan Healthcare.

"Nous avons l'amyline à action prolongée. Nous apprécions le profil de tolérance de ce mécanisme, mais nous souhaitons le développer davantage", a ajouté M. Thakkar.

Les médicaments à base de GLP-1, tels que Wegovy et Zepbound, imitent les hormones produites dans l'intestin, stimulant la libération d'insuline, ralentissant la digestion et favorisant la sensation de satiété. Les médicaments à base d'amyline reproduisent une hormone dérivée du pancréas qui retarde également la vidange gastrique et supprime l'appétit.

Les premières données suggèrent que les médicaments à base d'amyline sont généralement considérés comme plus respectueux des muscles que ceux à base de GLP-1.

Jeffrey Stewart, directeur commercial d'AbbVie, a déclaré que l'activité existante du fabricant de médicaments dans le domaine de l'esthétique lui permet d'être mieux positionné, car les patients qui recherchent des traitements esthétiques cherchent également à perdre du poids.

"Nous comprenons comment nos clients du secteur de l'esthétique programmeront les aspects liés à la perte de poids avec leurs propres clients qui recherchent en quelque sorte cet élément de soin", a déclaré M. Stewart.

Le marché des médicaments amaigrissants est en plein essor, les sociétés de biotechnologie faisant la course pour se tailler une part dans un secteur qui devrait générer environ 150 milliards de dollars de ventes annuelles au cours de la prochaine décennie.