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AbbVie présentera les résultats de phase 3 en oncologie à un congrès
information fournie par Zonebourse 17/09/2026 à 15:09
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Le groupe pharmaceutique américain a annoncé la présentation de données de son portefeuille de recherche sur le myélome multiple lors du 23e congrès annuel de l'International Myeloma Society, prévu du 23 au 26 septembre à Glasgow en Ecosse.

La société précise que le point d'orgue de ces présentations sera les résultats complets d'une étude de phase 3 qui évalue l'Etentamig, un anticorps bispécifique de deuxième génération, pour des adultes atteints de myélome multiple récidivant ou réfractaire exposés à trois classes de traitement.

AbbVie rappelle que les données préliminaires de cette étude ont indiqué que le produit avait atteint ses deux critères d'évaluation principaux, démontrant une amélioration statistiquement significative et cliniquement concluante du taux de réponse globale et de la survie sans progression par rapport aux thérapies standards disponibles.

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