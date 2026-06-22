AbbVie mise 10,9 milliards de dollars sur Apogee pour stimuler la croissance dans le domaine de l'immunologie de nouvelle génération

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des actions; ajout de détails concernant les acquisitions précédentes, les ventes dans le domaine de l'immunologie et les commentaires des analystes aux paragraphes 4 et 5.) par Padmanabhan Ananthan

AbbVie ABBV.N a annoncé lundi qu’elle allait racheter la société de biotechnologie Apogee Therapeutics

APGE.O pour 10,9 milliards de dollars, dans le cadre de sa plus importante acquisition depuis plus de cinq ans visant à renforcer son portefeuille de produits immunologiques de nouvelle génération.

Cette acquisition, l’une des plus importantes opérations biotechnologiques de l’année, souligne l’essor des transactions dans le secteur pharmaceutique, les entreprises se précipitant pour constituer leurs portefeuilles avant l’expiration imminente des brevets sur leurs traitements phares.

AbbVie a multiplié les fusions-acquisitions ces dernières années afin de se doter de nouveaux moteurs de croissance, alors qu’elle doit faire face à la perte d’exclusivité d’Humira et se préparer à l’expiration imminente des brevets de ses médicaments immunologiques les plus vendus, Skyrizi et Rinvoq.

Parmi ces opérations figurent l’acquisition d’ImmunoGen pour 10,1 milliards de dollars, portant sur le médicament contre le cancer de l’ovaire Elahere, ainsi que celle de Cerevel Therapeutics, qui détient un ensemble de traitements expérimentaux destinés aux maladies neurologiques et psychiatriques.

L’acquisition d’Apogee permet à AbbVie d’accéder à son principal candidat-médicament, le zumilokibart, un traitement expérimental ciblant toute une série de maladies inflammatoires, notamment la dermatite atopique modérée à sévère et l’asthme.

“Nous pensons que cette opération est judicieuse et qu’AbbVie est l’acquéreur idéal pour maximiser le potentiel du zumilokibart”, a déclaré Brian Abrahams, analyste chez RBC Capital Markets.

Brian Abrahams a précisé qu’Apogee était depuis longtemps considérée comme une cible potentielle de rachat, car le zumilokibart est administré beaucoup moins fréquemment que les traitements existants et s’adresse à un marché vaste et en pleine croissance, celui de la dermatite atopique.

AbbVie a proposé 135,11 dollars par action Apogee détenue, ce qui représente une prime de 49,49 % par rapport au cours de clôture de l’action jeudi.

L'action Apogee a progressé de 47 % en pré-ouverture, tandis que celle d'AbbVie a gagné 1,5 %.

UNE STRATÉGIE ADAPTÉE À ABBVIE

S’il est approuvé, le zumilokibart renforcera et complétera le portefeuille d’AbbVie dans le domaine de l’immunologie et des maladies inflammatoires, tout en offrant une option potentiellement plus pratique que le Dupixent, le médicament phare de Sanofi SASY.PA et de Regeneron REGN.O .

Contrairement au Dupixent, qui est généralement administré toutes les deux semaines dans le traitement de la dermatite atopique, le zumilokibart fait actuellement l’objet d’études en tant qu’injection sous-cutanée administrée une fois tous les trois ou six mois, ce qui devrait permettre une réduction substantielle de la fréquence d’administration.

La division d’immunologie d’AbbVie a généré plus de 30 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2025, soit une hausse de 14 % par rapport à l’année précédente, la forte croissance des médicaments phares Skyrizi et Rinvoq ayant compensé une baisse de 49 % des ventes du médicament historique Humira.

La transaction devrait être finalisée au troisième trimestre et contribuer au bénéfice par action ajusté en 2032, a indiqué AbbVie.