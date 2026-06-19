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Abbvie en passe de signer une acquisition à 11 milliards de dollars
information fournie par Zonebourse 19/06/2026 à 17:05

Selon des informations du Financial Times, le laboratoire américain serait sur le point de conclure le rachat de la société de biotechnologie Apogee Therapeutics pour près de 11 milliards de dollars.

Apogee Therapeutics est un développeur américain de médicaments contre les maladies inflammatoires dont le principal produit en cours de développement est le Zumilokibart, qui se présente comme une alternative à action prolongée au Dupixent de Sanofi et Regeneron, qui a généré 15,714 milliards d'euros en 2025.

Selon des sources proches du dossier citées par le média britannique, l'accord devrait être annoncé lundi, à condition qu'il n'y ait pas d'obstacles de dernière minute.

Le prix proposé fait apparaître une prime d'environ 60% par rapport au cours de clôture de jeudi.

Toujours selon le Financial Times, cette opération de croissance externe serait la plus importante pour Abbvie depuis plus de 5 ans.

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