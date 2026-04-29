AbbVie en hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices trimestriels

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29 avril - ** L'action du laboratoire pharmaceutique AbbVie

ABBV.N progresse de 2,5 % à 202 dollars avant l'ouverture du marché

** La société annonce un bénéfice ajusté de 2,65 dollars par action au premier trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 2,59 dollars par action - données LSEG

** Le chiffre d'affaires trimestriel d'ABBV, à 15 milliards de dollars, dépasse les prévisions moyennes des analystes, qui s'élevaient à 14,72 milliards de dollars

** Ces résultats encourageants s'expliquent par la forte demande pour les nouveaux médicaments immunologiques d'ABBV, Skyrizi et Rinvoq

** La société relève ses prévisions de bénéfice annuel ajusté à une fourchette comprise entre 14,08 et 14,28 dollars par action, contre 13,96 à 14,16 dollars par action précédemment

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 13,5 % depuis le début de l'année