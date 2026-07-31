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Abbvie dévoile des résultats en hausse et ajuste un objectif en raison d'une acquisition
information fournie par Zonebourse 31/07/2026 à 14:02
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Le géant pharmaceutique américain a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, portés par la montée en puissance de ses nouveaux blockbusters en immunologie et en neurosciences, qui compensent largement l'érosion continue des ventes d'Humira.

Au deuxième trimestre 2026, AbbVie a généré un chiffre d'affaires mondial de 16,99 milliards de dollars, en hausse de 10,2% à données publiées ( 9,5% sur une base opérationnelle).

Le bénéfice net par action (BPA) ajusté ressort à 3,65 dollars ( 22,9%), malgré une charge ponctuelle de 0,17 dollar liée à des investissements en R&D et paiements d'étapes. En données GAAP, le BPA s'envole de 290,4% à 2,03 dollars.

L'immunologie a confirmé son rôle de pilier stratégique : le duo Skyrizi/Rinvoq génère désormais plus de 8 milliards de dollars sur le trimestre, effaçant le déclin d'Humira dont les ventes se replient à 756 millions de dollars sous la pression des biosimilaires.

AbbVie a également annoncé la signature d'un accord définitif pour le rachat d'Apogee Therapeutics, opération qui devrait être finalisée au troisième trimestre 2026. Conséquence directe de cette acquisition, le groupe affine sa fourchette de prévision de BPA ajusté pour l'ensemble de l'exercice 2026, désormais fixée entre 13,87 et 14,07, contre de 13,91 à 14,11 précédemment.

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