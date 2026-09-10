Abbvie dévoile des données positives pour Atogepant

Le laboratoire américain a dévoilé les résultats initiaux positifs de son étude clinique de Phase 3 LUNA. Cet essai évalue l'Atogepant, un antagoniste des récepteurs du CGRP, dans la prévention de la migraine menstruelle chez l'adulte.

L'étude a évalué la prise quotidienne d'Atogepant pendant sept jours consécutifs, débutant trois jours avant le début des règles, sur une période de trois cycles menstruels. Le traitement a atteint son critère d'évaluation principal ainsi que ses huit critères secondaires classés.

Pour le critère principal, il a démontré une réduction moyenne de 1,20 jour de migraine par cycle pendant la période périmenstruelle, contre 0,40 jour sous placebo. Parmi les critères secondaires, des améliorations significatives ont été observées, notamment sur la charge globale de la céphalée, le recours aux traitements de crise, l'incapacité fonctionnelle et les fonctions cognitives.

La migraine menstruelle se caractérise par des crises plus sévères, plus longues et plus résistantes aux traitements conventionnels. Selon les données de l'Alliance européenne contre la migraine et les maux de tête, 68% des femmes touchées indiquent n'avoir jamais reçu de proposition de traitement personnalisé.

Présenté comme le premier essai d'un traitement ciblant le CGRP à rapporter des résultats positifs spécifiques dans cette indication, le programme LUNA ouvre la voie à de nouvelles demandes d'homologation. AbbVie a indiqué son intention de soumettre ces données aux autorités réglementaires mondiales et de les présenter lors de prochains congrès médicaux.