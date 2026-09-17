AbbVie dévoile des données encourageantes pour sa filiale Allergan Aesthetics

A l'occasion du sommet Science of Skin à Austin au Texas, Allergan Aesthetics, filiale du groupe américain AbbVie, a dévoilé les résultats de deux études cliniques unicentriques.

Ces travaux évaluent l'efficacité de routines de soins ciblées, utilisées seules ou en combinaison avec le traitement de dermabrasion DiamondGlow, chez des personnes suivies par des traitements médicaux de perte de poids, notamment les agonistes des récepteurs du GLP-1.

Alors que l'adoption des médicaments anti-obésité redéfinit la prise en charge médicale, la filiale d'AbbVie cherche à adresser les besoins esthétiques associés à la perte de poids rapide (relâchement cutané, manque de fermeté, fripement).

Les études montrent des améliorations statistiquement significatives, évaluées par les chercheurs, sur plusieurs zones corporelles (visage, cou, face interne des bras et cuisses).

Une étude sur les soins topiques (appliqués directement sur une partie du corps), menée pendant douze semaines sur neuf participants a démontré une amélioration visible (hydratation, uniformité du teint, texture, rides) dès la deuxième semaine d'utilisation d'un sérum aux facteurs de croissance, d'une crème pour le cou et d'une lotion raffermissante.

Lors de l'étude combinée DiamondGlow associée à des soins sur six semaines et avec onze participants, des bénéfices immédiats ont été constatés après les séances de dermabrasion, une technique dermatologique qui consiste à retirer mécaniquement les couches superficielles de la peau à l'aide d'un dispositif abrasif rotatif.

Ces données préliminaires ouvrent la voie à des recherches sur de plus grandes cohortes afin de consolider l'offre d'Allergan Aesthetics sur le marché émergent de la prise en charge esthétique post-perte de poids.