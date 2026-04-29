AbbVie dépasse les prévisions trimestrielles grâce à ses nouveaux médicaments en immunologie, qui compensent le recul des ventes d'Humira

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des informations et ajout des commentaires de la direction aux paragraphes 5 à 7) par Kamal Choudhury et Christy Santhosh

AbbVie ABBV.N a annoncé mercredi un chiffre d'affaires et un bénéfice trimestriels supérieurs aux prévisions, portés par la demande pour ses nouveaux médicaments immunologiques Skyrizi et Rinvoq, alors que le laboratoire continue de se détourner de son ancien traitement phare, Humira.

Le laboratoire pharmaceutique s'est fortement appuyé sur Skyrizi et Rinvoq pour combler le vide laissé par Humira après que ce traitement contre l'arthrite a perdu son exclusivité de brevet aux États-Unis en 2023 et a dû faire face à la concurrence de biosimilaires moins chers.

Selon les données de LSEG, Skyrizi a enregistré un chiffre d'affaires de 4,48 milliards de dollars au premier trimestre , en hausse de 30,9 % par rapport à l'année précédente et dépassant les estimations de Wall Street, qui s'élevaient à 4,41 milliards de dollars. Les ventes de Rinvoq ont augmenté de 23,3 % pour atteindre 2,12 milliards de dollars, dépassant également les estimations de 2,04 milliards de dollars.

L'action AbbVie a grimpé de 2 % en début de séance. Geoff Meacham, analyste chez Citi , a déclaré que la bonne performance de Skyrizi ce trimestre, malgré la concurrence et la croissance du Tremfya de Johnson & Johnson JNJ.N , confirme l'idée que cette classe de médicaments dans son ensemble est en pleine expansion.

AbbVie a déclaré qu'elle restait “très ouverte à l'acquisition d'innovations externes”, en mettant l'accent sur l'immunologie, les neurosciences, l'oncologie et l'obésité.

Le directeur général Robert Michael a noté que, bien que la société n'ait pas besoin de transactions pour générer une croissance de premier ordre au cours de cette décennie, elle est ouverte à des moteurs de revenus à court terme qui se démarquent dans ses domaines clés.

Dans le domaine de l'obésité, AbbVie a manifesté son intérêt pour les traitements oraux ainsi que pour les molécules pouvant aider les patients à conserver leur masse musculaire tout en garantissant que la majeure partie de la perte de poids provienne de la graisse.

Plus tôt cette année, AbbVie a déclaré vouloir étendre sa présence sur le marché en forte croissance des traitements contre l'obésité.

Les ventes mondiales d'Humira ont chuté de 38,6 % pour s'établir à 688 millions de dollars au cours du trimestre, un chiffre légèrement inférieur aux prévisions des analystes .

Sur une base ajustée, la société a réalisé un bénéfice de 2,65 dollars par action pour le trimestre clos le 31 mars, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur 2,59 dollars par action.

AbbVie a également relevé ses prévisions de bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année, les portant à une fourchette comprise entre 14,08 et 14,28 dollars par action, contre 13,96 à 14,16 dollars auparavant. Ces prévisions incluent une charge de 41 cents par action liée aux dépenses de R&D en cours et aux frais liés aux étapes clés comptabilisés au cours du premier trimestre.