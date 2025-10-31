Abbvie dépasse les attentes et relève certains objectifs annuels

(AOF) - Au troisième trimestre, Abbvie a dévoilé un bénéfice net part du groupe de 186 millions d’euros, contre 1,561 milliard de dollars un an plus tôt. Le bénéfice par action dilué et ajusté, est quant à lui passé de 3 à 1,86 dollar, soit mieux que les attentes des analystes qui étaient à 1,78 dollar. Enfin, sur la période de juillet à septembre, le chiffre d’affaires a connu une progression de 9,2%, à 15,776 milliards de dollars, là où le consensus tablait sur des revenus de 15,58 milliards de dollars.

En outre, le laboratoire a relevé son objectif de bénéfice par action ajusté et dilué qui devrait finalement être compris entre 10,61 et 10,65 dollars, contre une précédente estimation allant de 10,38 à 10,58 dollars.

AOF - EN SAVOIR PLUS