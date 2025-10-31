AbbVie chute, la faiblesse des ventes dans le segment de l'esthétique éclipsant le dépassement des prévisions de résultats du troisième trimestre

(Mises à jour)

31 octobre - ** Les actions du fabricant de médicaments AbbVie ABBV.N chutent de 4,3 % à 218,34 $ dans les premiers échanges

** L'action se dirige vers la plus grande perte de pourcentage en une journée depuis plus de cinq mois, si les pertes se maintiennent

** Les ventes du portefeuille de produits d'esthétique d'ABBV, qui comprend le traitement antirides Botox, ont chuté de 3,7 % par rapport à l'année dernière

** Un autre trimestre plus faible pour le secteur de l'esthétique pourrait faire froncer les sourcils... les vents contraires continuent de s'accumuler pour tous les produits, y compris le Botox et les produits de comblement", déclare Evan Seigerman, analyste chez BMO Capital Markets

** AbbVie prévoit des revenus de 16,3 milliards de dollars au quatrième trimestre, contre 16,33 milliards de dollars estimés par les analystes - données LSEG

** Le groupe annonce un bénéfice ajusté de 1,86 $/shr au 3e trimestre, contre des estimations de 1,77 $/shr

** Les revenus trimestriels de 15,78 milliards de dollars dépassent les attentes de 15,59 milliards de dollars

** ABBV relève sa prévision de bénéfice annuel à 10,61 $ - 10,65 $/shr par rapport à sa prévision précédente de 10,38 $ - 10,58 $/shr

** En incluant le mouvement de la séance, l'action est en hausse de ~28% depuis le début de l'année