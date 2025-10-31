 Aller au contenu principal
AbbVie chute, la faiblesse des ventes dans le segment de l'esthétique éclipsant la supériorité des résultats du troisième trimestre
information fournie par Reuters 31/10/2025 à 14:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 octobre - ** Les actions du fabricant de médicaments AbbVie ABBV.N chutent de 3,5 % à 220 $ dans les premiers échanges

** Les ventes du portefeuille de produits d'esthétique d'ABBV, qui comprend le traitement antirides Botox, ont chuté de 3,7 % par rapport à l'année dernière

** "Un autre trimestre plus faible pour le secteur de l'esthétique pourrait faire sourciller... les vents contraires continuent de s'accumuler pour tous les produits, y compris le Botox et les produits de comblement", a déclaré Evan Seigerman, analyste de BMO Capital Markets

** La société annonce un bénéfice trimestriel ajusté de 1,86 $/shr contre une estimation moyenne des analystes de 1,77 $/shr - données LSEG

** Les revenus trimestriels de 15,78 milliards de dollars de la société dépassent les attentes moyennes des analystes qui étaient de 15,59 milliards de dollars

** ABBV relève sa prévision de bénéfice annuel à 10,61 $ - 10,65 $/shr par rapport à sa prévision précédente de 10,38 $ - 10,58 $/shr

** En tenant compte de l'évolution des séances, l'action est en hausse de ~28% depuis le début de l'année

Valeurs associées

ABBVIE
218,235 USD NYSE -4,35%
