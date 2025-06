AbbVie: accord pour l'acquisition de Capstan information fournie par Cercle Finance • 30/06/2025 à 16:07









(CercleFinance.com) - AbbVie annonce la signature d'un accord définitif pour l'acquisition de Capstan Therapeutics, y compris CPTX2309, actuellement en phase 1 de développement pour le traitement des maladies auto-immunes à médiation par lymphocytes B.



Plus largement, il fera l'acquisition de sa plateforme technologique exclusive de nanoparticules lipidiques ciblées, conçue pour fournir des charges utiles d'ARN, telles que l'ARNm, capables de concevoir des types de cellules spécifiques in vivo.



'AbbVie et Capstan visent à transformer les soins aux personnes atteintes de maladies auto-immunes en développant des traitements qui ont le potentiel de réinitialiser le système immunitaire', explique le directeur scientifique Roopal Thakkar.



AbbVie paiera jusqu'à 2,1 milliards de dollars en numéraire à la finalisation de l'opération, sous réserve de certains ajustements habituels. La transaction est assujettie à la satisfaction des conditions habituelles, y compris réglementaires.







