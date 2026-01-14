AbbVie accélère dans les traitements contre l'obésité avec une approche alternative aux GLP-1
information fournie par Zonebourse 14/01/2026 à 20:29
Contrairement aux GLP-1, qui imitent des hormones intestinales, l'amyline est une hormone pancréatique agissant sur la vidange gastrique et l'appétit. Les premiers résultats suggèrent que les traitements à base d'amyline pourraient également préserver davantage la masse musculaire. AbbVie développe une version à action prolongée de cette molécule et souhaite accélérer son développement clinique. Lors de la conférence J.P. Morgan Healthcare, la direction a souligné l'enjeu de proposer des options durables pour les patients chroniquement exposés à l'échec des traitements de première génération.
Le groupe entend capitaliser sur ses activités dans l'esthétique médicale, dont la clientèle cible recoupe celle des traitements pour la perte de poids. Cette synergie commerciale pourrait offrir un avantage concurrentiel face aux leaders du secteur. Alors que le marché mondial des médicaments contre l'obésité est estimé à 150 milliards de dollars par an d'ici la prochaine décennie, AbbVie veut se positionner comme un acteur différencié, misant sur un mécanisme alternatif et une base client déjà bien établie.
Valeurs associées
|221,090 USD
|NYSE
|+0,18%
