 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

AbbVie accélère dans les traitements contre l'obésité avec une approche alternative aux GLP-1
information fournie par Zonebourse 14/01/2026 à 20:29

AbbVie a annoncé vouloir renforcer sa position sur le marché en forte croissance des traitements contre l'obésité, en misant sur GUBamy, un médicament sous licence obtenu en 2023 auprès de la biotech danoise Gubra. Ce traitement, basé sur l'hormone amyline, se veut une alternative aux agonistes GLP-1 déjà bien implantés comme le Wegovy (Novo Nordisk) ou le Zepbound (Eli Lilly). Le groupe met en avant une meilleure tolérance et une efficacité potentiellement plus durable pour les patients ayant des difficultés à maintenir leurs résultats avec les thérapies existantes.

Contrairement aux GLP-1, qui imitent des hormones intestinales, l'amyline est une hormone pancréatique agissant sur la vidange gastrique et l'appétit. Les premiers résultats suggèrent que les traitements à base d'amyline pourraient également préserver davantage la masse musculaire. AbbVie développe une version à action prolongée de cette molécule et souhaite accélérer son développement clinique. Lors de la conférence J.P. Morgan Healthcare, la direction a souligné l'enjeu de proposer des options durables pour les patients chroniquement exposés à l'échec des traitements de première génération.

Le groupe entend capitaliser sur ses activités dans l'esthétique médicale, dont la clientèle cible recoupe celle des traitements pour la perte de poids. Cette synergie commerciale pourrait offrir un avantage concurrentiel face aux leaders du secteur. Alors que le marché mondial des médicaments contre l'obésité est estimé à 150 milliards de dollars par an d'ici la prochaine décennie, AbbVie veut se positionner comme un acteur différencié, misant sur un mécanisme alternatif et une base client déjà bien établie.

Valeurs associées

ABBVIE
221,090 USD NYSE +0,18%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank