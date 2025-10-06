 Aller au contenu principal
Abbvie abaisse son objectif annuel de bénéfice dilué par action
information fournie par AOF 06/10/2025 à 14:38

(AOF) - Abbvie a révisé à la baisse son objectif de bénéfice annuel en raison d’une charge de 2,7 milliards de dollars liée à des dépenses pour l’acquisition de droits de propriété intellectuelle et de Recherche & Développement. L’impact sur le bénéfice dilué par action ajusté sera de 1,50 dollar. Ainsi, ce dernier devrait être compris entre 10,38 et 10,58 dollars par action, contre une précédente estimation allant de 11,88 à 12,08 dollars.

