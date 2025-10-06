Abbvie abaisse son objectif annuel de bénéfice dilué par action

(AOF) - Abbvie a révisé à la baisse son objectif de bénéfice annuel en raison d’une charge de 2,7 milliards de dollars liée à des dépenses pour l’acquisition de droits de propriété intellectuelle et de Recherche & Développement. L’impact sur le bénéfice dilué par action ajusté sera de 1,50 dollar. Ainsi, ce dernier devrait être compris entre 10,38 et 10,58 dollars par action, contre une précédente estimation allant de 11,88 à 12,08 dollars.
AOF - EN SAVOIR PLUS
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer