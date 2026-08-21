Abbott va verser 670 millions de dollars pour régler certaines affaires liées aux préparations pour nourrissons prématurés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Un accord met fin à 2.000 plaintes alléguant que sa formule avait provoqué une maladie intestinale dangereuse

* Abbott fait toujours face à près de 12.700 plaintes similaires après cet accord

(Ajout de précisions sur l'accord et de détails tout au long du texte) par Dietrich Knauth

Abbott ABT.N a annoncé jeudi avoir conclu un accord à l'amiable de 670 millions de dollars afin de régler partiellement le litige en cours concernant des préjudices présumés liés à ses préparations spécialisées destinées aux prématurés.

Cet accord a été conclu avec trois cabinets d’avocats représentant environ 2.000 plaignants contre Abbott, dont une mère de l’Illinois qui avait obtenu un jugement de 495 millions de dollars en 2024 après qu’un jury eut conclu que le lait maternisé d’Abbott avait provoqué chez sa fille une entérocolite nécrosante, une maladie intestinale dangereuse. Abbott a accepté de renoncer à faire appel de ce verdict, qui avait été confirmé par une cour d’appel du Missouri en mai 2026.

Abbott n’a pas reconnu sa responsabilité dans le cadre de l’accord conclu jeudi, affirmant qu’elle restait convaincue de la sécurité de ses préparations pour nourrissons. La société a déclaré dans un communiqué que cet accord constituait une avancée vers “un règlement substantiel de l’ensemble du litige”.

Abbott, qui fabrique les préparations Similac, a indiqué qu’environ 1.700 actions en justice avaient été intentées contre elle et contre Mead Johnson, une filiale de Reckitt qui fabrique les préparations Enfamil. Certaines de ces actions désignent les deux sociétés comme défenderesses, tandis que d’autres sont intentées au nom de plusieurs plaignants.

Abbott a indiqué qu’elle faisait toujours l’objet de plaintes émanant de pas moins de 12.700 personnes alléguant des préjudices liés à ses préparations ou à celles de Mead Johnson, tout en précisant que ce total comprenait des plaintes en double, des plaintes concernant des nourrissons ayant développé une entérocolite nécrosante (NEC) avant de recevoir des préparations, ainsi que des plaintes citant les deux fabricants sans préciser quelle préparation avait été utilisée. Abbott a déclaré qu’elle s’efforçait d’éliminer les plaintes en double et non fondées.

MALADIE INTESTINALE MORTELLE

L’entérocolite nécrosante, qui touche principalement les nouveau-nés prématurés, entraîne la nécrose des tissus intestinaux et présente un taux de mortalité estimé à plus de 20 %.

Les entreprises ont déclaré que, bien que le lait maternel protège contre cette maladie, leurs préparations ne la provoquent pas et que les bienfaits du lait maternel sont connus de longue date des cliniciens.

Robert Ford, directeur général d’Abbott, a laissé entendre en 2024 que les produits destinés aux prématurés pourraient ne plus être disponibles en raison du litige.

Les agences réglementaires américaines et un groupe de travail réuni par les Instituts nationaux de la santé (NIH) ont indiqué dans un rapport de 2024 que les données actuelles établissaient un lien entre des taux plus élevés d’entérocolite nécrosante et l’absence de lait maternel, plutôt qu’à l’utilisation de préparations pour nourrissons.

Les produits en question sont des préparations à base de lait de vache et des produits destinés à enrichir le lait maternel, spécialement conçus pour les nourrissons hospitalisés, et non les préparations courantes disponibles dans le commerce.

Abbott a déclaré que les intérêts sur le verdict de 2024 auraient donné droit à la plaignante à environ 600 millions de dollars, et que la société avait choisi de conclure un accord à l’amiable incluant également d’autres plaignants plutôt que de continuer à contester le jugement ou de le payer intégralement. Les avocats de la plaignante dans cette affaire, Margo Gill, une mère de famille de l’Illinois, n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les actions en justice ont été intentées devant des tribunaux d’État et fédéraux. Plus de 825 affaires fédérales ont été regroupées devant un juge à Chicago, tandis que des milliers d’autres sont toujours en instance devant des tribunaux d’État, notamment dans l’Illinois, le Missouri et la Pennsylvanie.

Les entreprises ont obtenu des résultats mitigés dans le nombre relativement restreint d’affaires qui ont été jugées jusqu’à présent, certains jurys se rangeant du côté des fabricants et d’autres de celui des plaignants. Le premier procès fédéral de référence, ou affaire type, contre Mead Johnson est actuellement en cours à Chicago, après que des affaires fédérales antérieures ont été classées sans suite avant d’aboutir à un procès.