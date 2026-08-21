 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Abbott va verser 670 millions de dollars pour régler certaines affaires liées aux préparations pour nourrissons prématurés
information fournie par Reuters 21/08/2026 à 01:08
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Un accord met fin à 2.000 plaintes alléguant que sa formule avait provoqué une maladie intestinale dangereuse

* Abbott fait toujours face à près de 12.700 plaintes similaires après cet accord

(Ajout de précisions sur l'accord et de détails tout au long du texte) par Dietrich Knauth

Abbott ABT.N a annoncé jeudi avoir conclu un accord à l'amiable de 670 millions de dollars afin de régler partiellement le litige en cours concernant des préjudices présumés liés à ses préparations spécialisées destinées aux prématurés.

Cet accord a été conclu avec trois cabinets d’avocats représentant environ 2.000 plaignants contre Abbott, dont une mère de l’Illinois qui avait obtenu un jugement de 495 millions de dollars en 2024 après qu’un jury eut conclu que le lait maternisé d’Abbott avait provoqué chez sa fille une entérocolite nécrosante, une maladie intestinale dangereuse. Abbott a accepté de renoncer à faire appel de ce verdict, qui avait été confirmé par une cour d’appel du Missouri en mai 2026.

Abbott n’a pas reconnu sa responsabilité dans le cadre de l’accord conclu jeudi, affirmant qu’elle restait convaincue de la sécurité de ses préparations pour nourrissons. La société a déclaré dans un communiqué que cet accord constituait une avancée vers “un règlement substantiel de l’ensemble du litige”.

Abbott, qui fabrique les préparations Similac, a indiqué qu’environ 1.700 actions en justice avaient été intentées contre elle et contre Mead Johnson, une filiale de Reckitt qui fabrique les préparations Enfamil. Certaines de ces actions désignent les deux sociétés comme défenderesses, tandis que d’autres sont intentées au nom de plusieurs plaignants.

Abbott a indiqué qu’elle faisait toujours l’objet de plaintes émanant de pas moins de 12.700 personnes alléguant des préjudices liés à ses préparations ou à celles de Mead Johnson, tout en précisant que ce total comprenait des plaintes en double, des plaintes concernant des nourrissons ayant développé une entérocolite nécrosante (NEC) avant de recevoir des préparations, ainsi que des plaintes citant les deux fabricants sans préciser quelle préparation avait été utilisée. Abbott a déclaré qu’elle s’efforçait d’éliminer les plaintes en double et non fondées.

MALADIE INTESTINALE MORTELLE

L’entérocolite nécrosante, qui touche principalement les nouveau-nés prématurés, entraîne la nécrose des tissus intestinaux et présente un taux de mortalité estimé à plus de 20 %.

Les entreprises ont déclaré que, bien que le lait maternel protège contre cette maladie, leurs préparations ne la provoquent pas et que les bienfaits du lait maternel sont connus de longue date des cliniciens.

Robert Ford, directeur général d’Abbott, a laissé entendre en 2024 que les produits destinés aux prématurés pourraient ne plus être disponibles en raison du litige.

Les agences réglementaires américaines et un groupe de travail réuni par les Instituts nationaux de la santé (NIH) ont indiqué dans un rapport de 2024 que les données actuelles établissaient un lien entre des taux plus élevés d’entérocolite nécrosante et l’absence de lait maternel, plutôt qu’à l’utilisation de préparations pour nourrissons.

Les produits en question sont des préparations à base de lait de vache et des produits destinés à enrichir le lait maternel, spécialement conçus pour les nourrissons hospitalisés, et non les préparations courantes disponibles dans le commerce.

Abbott a déclaré que les intérêts sur le verdict de 2024 auraient donné droit à la plaignante à environ 600 millions de dollars, et que la société avait choisi de conclure un accord à l’amiable incluant également d’autres plaignants plutôt que de continuer à contester le jugement ou de le payer intégralement. Les avocats de la plaignante dans cette affaire, Margo Gill, une mère de famille de l’Illinois, n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les actions en justice ont été intentées devant des tribunaux d’État et fédéraux. Plus de 825 affaires fédérales ont été regroupées devant un juge à Chicago, tandis que des milliers d’autres sont toujours en instance devant des tribunaux d’État, notamment dans l’Illinois, le Missouri et la Pennsylvanie.

Les entreprises ont obtenu des résultats mitigés dans le nombre relativement restreint d’affaires qui ont été jugées jusqu’à présent, certains jurys se rangeant du côté des fabricants et d’autres de celui des plaignants. Le premier procès fédéral de référence, ou affaire type, contre Mead Johnson est actuellement en cours à Chicago, après que des affaires fédérales antérieures ont été classées sans suite avant d’aboutir à un procès.

Valeurs associées

ABBOTT LABORATOR
114,270 USD NYSE -0,17%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 21.08.2026 07:08 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * IPSEN ... Lire la suite

  • AXA : La consolidation peut se poursuivre
    AXA : La consolidation peut se poursuivre
    information fournie par TEC 21.08.2026 07:01 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

  • Des policiers se tiennent près de l'espace réservé aux médias devant les tribunaux de première instance de West Kowloon, avant le verdict du procès pour atteinte à la sécurité nationale de deux militants prodémocratie de la mémoire de Tiananmen, à Hong Kong, le 21 août 2026 ( AFP / Leung Man Hei )
    Hong Kong: deux militants de la mémoire de Tiananmen reconnus coupables d'"incitation à la subversion"
    information fournie par AFP 21.08.2026 05:37 

    Deux militants prodémocratie et organisateurs de veillées en souvenir de Tiananmen ont été déclarés coupables d'"incitation à la subversion" vendredi à Hong Kong, à l'issue d'un procès critiqué par les défenseurs des droits comme un nouveau signe d'érosion des ... Lire la suite

  • Le Conseil de sécurité de l'ONU lors d'un vote d'urgence sur la guerre en Ukraine, le 27 juillet 2026. ( AFP / Leonardo MUNOZ )
    Nouveau vote au Conseil de sécurité pour désigner le prochain chef de l'ONU
    information fournie par AFP 21.08.2026 05:03 

    Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit vendredi pour une deuxième séance de "vote indicatif" en vue de la désignation du futur secrétaire général, dans un contexte de profondes divisions au sein de l'institution. Cinq femmes et trois hommes tentent à ce jour ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
93,28 +0,04%
Or
4 534,17 +0,33%
CAC 40
8 453,09 -0,57%
EUR/USD SPOT
1,16925 +0,12%
NANOBIOTIX
37,4 -1,89%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank