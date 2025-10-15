Abbott rate le consensus pour ses revenus trimestriels et resserre l'un de ses objectifs annuels

(AOF) - Abbott a dévoilé un bénéfice dilué par action de 0,94 dollar au troisième trimestre, stable par rapport au troisième trimestre 2024, ou de 1,30 dollar en dilué ajusté hors éléments exceptionnels sur la période de juillet à septembre, contre 1,21 dollar un an plus tôt. En parallèle, le chiffre d’affaires a augmenté de 6,9% au troisième trimestre, ou de 5,5% en organique, à 11,369 milliards de dollars, là où le consensus tablait sur 11,40 milliards de dollars.

Le laboratoire américain en a profité pour réaffirmer son objectif annuel de chiffre d'affaires : une croissance organique des revenus comprise entre 7,5 et 8% (hors ventes liées aux tests Covid-19). En revanche, l'objectif de bénéfice par action dilué ajusté annuel a été resserré. Il est désormais attendu entre 5,12 et 5,18 dollars, contre de 5,10 à 5,20 dollars auparavant.

