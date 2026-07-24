Abbott obtient le rejet d'une action en justice intentée par des actionnaires concernant le rappel de préparations pour nourrissons en 2022

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Vendredi, un juge fédéral a rejeté une plainte accusant Abbott Laboratories ABT.N d'avoir escroqué ses actionnaires dans le cadre d'un rappel de lait en poudre pour nourrissons en 2022, et d'avoir menti quant à son engagement en matière de qualité et de sécurité des produits.

Le juge fédéral de district Steven Seeger, à Chicago, a déclaré que malgré le dépôt d’une plainte de 217 pages, les actionnaires n’avaient pas réussi à étayer leurs allégations à l’encontre d’Abbott ou de tout défendeur à titre individuel.