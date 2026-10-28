Abbott obtient le feu vert de la FDA pour son dispositif de fermeture de fuite paravalvulaire

Le groupe de technologies médicales a annoncé avoir reçu l'approbation des autorités sanitaires américaines pour son dispositif d'occlusion Amplatzer Paraclose PVL. Présenté par l'entreprise comme le premier et unique système transcathéter spécifiquement conçu et approuvé aux Etats-Unis pour traiter les fuites paravalvulaires (PVL), il offre une alternative mini-invasive à une nouvelle chirurgie à coeur ouvert.

La fuite paravalvulaire correspond à un reflux sanguin autour d'une valve cardiaque chirurgicale, une complication survenant dans 7% à 17% des remplacements de valve mitrale et dans 5% à 10% des remplacements aortiques, susceptible d'entraîner des symptômes d'insuffisance cardiaque ou une hémolyse.

Implanté par cathéter inséré dans une artère ou une veine de la jambe, le dispositif présente une forme oblongue et elliptique permettant d'obstruer des anatomies variées de fuites. Hors des Etats-Unis, le produit est commercialisé sous le nom d'Amplatzer Valvular Plug III et bénéficie d'une autorisation en Europe depuis 2020.