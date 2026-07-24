Abbott obtient gain de cause dans le cadre d'un recours collectif intenté par des actionnaires concernant le rappel de préparations pour nourrissons en 2022

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reformulation des deux premiers paragraphes; ajout d'accusations et de détails tirés de la décision, paragraphes 3 à 13; ajout de la signature) par Jonathan Stempel

Vendredi,un jugefédéral a rejeté une action en justice accusant Abbott Laboratories ABT.N d’avoir trompé ses actionnaires en minimisant et en tentant d’échapper à sa responsabilité concernant un rappel de lait en poudre pour nourrissons en 2022 , et d’avoir menti sur son engagement en matière de qualité et de sécurité des produits. Le juge fédéral de district Steven Seeger, à Chicago, a déclaré que les actionnaires, menés par deux gestionnaires d’actifs européens, n’avaient pas réussi à démontrer qu’Abbott avait eu l’intention de les tromper et avait gonflé le cours de son action en lien avec le rappel de février 2022 des marques Similac, Alimentum et EleCare, produites dans son usine de Sturgis, dans le Michigan.

Abbott a fermé l’usine à la suite de signalements d’infections bactériennes graves chez des nourrissons et après que des enquêteurs ont découvert des traces de bactéries potentiellement mortelles.

Ce rappel et la fermeture de l’usine ont aggravé la pénurie nationale de lait infantile qui avait débuté pendant la pandémie de COVID-19.

Les avocats des actionnaires n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Abbott et ses avocats n’ont pas non plus répondu immédiatement à des demandes similaires.

Les actionnaires ont déclaré que la société pharmaceutique basée à Abbott Park, dans l’Illinois, avait attendu trop longtemps avant de révéler la contamination, y compris à l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA), et avait dissimulé les mauvaises conditions sanitaires dans l’usine.

Ils ont également contesté les déclarations publiques d’Abbott concernant sa conformité réglementaire et son engagement à fournir des produits sûrs.

Mais dans une décision de 141 pages, M. Seeger a estimé que la plainte alléguait «au mieux» qu’Abbott avait mal géré l’usine de Sturgis et l’inspection de la FDA.

« Une mauvaise gestion d’une usine produisant du lait infantile est grave », a écrit le juge Seeger. « Mais cela ne constitue pas une fraude boursière. »

Le juge a également estimé que de nombreuses déclarations d’Abbott étaient trop générales pour engager la responsabilité de l’entreprise.

« Si l’on demandait aux entreprises américaines de lever la main et que l’on interrogeait les directeurs généraux pour savoir s’ils fabriquent des produits sûrs et de haute qualité, peu de dirigeants resteraient impassibles », a-t-il écrit.

La part de marché d’Abbott aux États-Unis pour le lait infantile dépassait 40 % avant le rappel, comme le montrent les documents judiciaires.

M. Seeger a indiqué que les actionnaires pourraient tenter de modifier leur plainte de 217 pages, mais qu’il était « difficile d’imaginer que les plaignants aient omis des éléments susceptibles de changer l’issue de l’affaire ».