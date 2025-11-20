 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 033,65
+1,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Abbott met la main sur Exact Sciences
information fournie par Zonebourse 20/11/2025 à 14:18

Abbott fait part d'un accord définitif pour acquérir Exact Sciences, 'ce qui lui permettra d'entrer et de diriger des segments de diagnostic du cancer en forte croissance, desservant des millions de personnes supplémentaires'.

L'offre d'Exact comprend des tests avancés de dépistage et de diagnostic du cancer, dont Cologuard et Oncotype DX, ainsi que des tests de biopsie liquide de pointe pour la détection précoce multi-cancer et le dépistage moléculaire résiduel de maladies.

Abbott acquerra ce groupe pour 105 dollars par action en numéraire, et une valeur d'entreprise estimée à 23 milliards de dollars. Soumises aux approbations et autres conditions usuelles, sa finalisation est prévue au 2e trimestre 2026.

Exact Sciences devrait générer plus de 3 MdsUSD de revenus cette année, avec une croissance organique des ventes de 11%. Son acquisition sera immédiatement contributive à la croissance des revenus et à la marge brute d'Abbott.

Valeurs associées

ABBOTT LABORATOR
126,150 USD NYSE 0,00%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank