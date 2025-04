Abbott Labs: hausse de 11% du BPA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 16/04/2025 à 14:00









(CercleFinance.com) - Abbott Laboratories publie au titre des trois premiers mois de 2025 un BPA ajusté en augmentation de 11,2% à 1,09 dollar, s'appuyant sur une marge opérationnelle ajustée en amélioration de 130 points de base pour atteindre 21%.



Le groupe de santé a vu ses revenus croître de 4% à près de 10,4 milliards de dollars en données publiées, et de 6,9% en organique (et +8,5% en excluant les ventes liées aux tests pour la Covid-19), croissance tirée notamment par les appareils médicaux (+12,6% en organique).



Pour l'exercice 2025, Abbott Labs confirme tabler sur un BPA ajusté de 5,05 à 5,25 dollars, une marge opérationnelle ajustée de 23,5 à 24% (+150 points de base au point médian) et une croissance organique des revenus de 7,5 à 8,5%.





