Abbott Labs: fourchette annuelle de BPA resserrée en hausse

(CercleFinance.com) - Abbott Laboratories indique resserrer plutôt à la hausse sa fourchette-cible de BPA ajusté pour 2024, à 4,64-4,70 dollars contre 4,61-4,71 dollars précédemment, pour une croissance organique des ventes (hors revenus liés aux tests Covid-19), toujours attendue à 9,5-10%.



Au titre de son troisième trimestre 2024, le groupe de santé publie un BPA ajusté de 1,21 dollar, pour des revenus en progression de 4,9% à 10,6 milliards de dollars toujours portée par son activité de base sous-jacente.



En organique et hors ventes liées aux tests Covid-19, le chiffre d'affaires a en effet augmenté de 8,2%, tiré notamment par une croissance à deux chiffres dans les dispositifs médicaux (+13,3%) et en particulier les soins du diabète (+19,1%).





