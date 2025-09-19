 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 866,93
+0,16%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Abbott Laboratories va détacher un 407ème dividende trimestriel consécutif
information fournie par AOF 19/09/2025 à 16:16

(AOF) - Abbott Laboratories a annoncé le détachement d’un dividende ordinaire trimestriel de 59 cents par action. Le laboratoire pharmaceutique précise qu’il s’agit du 407ème dividende trimestriel consécutif qu’il verse depuis 1924. Il sera versé le 17 novembre prochain. La société indique également qu’elle augmenté ses retours aux actionnaires pendant 53 années consécutives et fait partie de l’indice S&P 500 Dividend Aristocrats qui suit les entreprises ayant augmenté leurs dividende chaque année pendant au moins 25 ans à la suite.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

ABBOTT LABORATOR
135,020 USD NYSE +0,33%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank