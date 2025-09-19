Abbott Laboratories va détacher un 407ème dividende trimestriel consécutif

(AOF) - Abbott Laboratories a annoncé le détachement d’un dividende ordinaire trimestriel de 59 cents par action. Le laboratoire pharmaceutique précise qu’il s’agit du 407ème dividende trimestriel consécutif qu’il verse depuis 1924. Il sera versé le 17 novembre prochain. La société indique également qu’elle augmenté ses retours aux actionnaires pendant 53 années consécutives et fait partie de l’indice S&P 500 Dividend Aristocrats qui suit les entreprises ayant augmenté leurs dividende chaque année pendant au moins 25 ans à la suite.
AOF - EN SAVOIR PLUS
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer