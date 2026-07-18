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Abbott enquête sur deux incidents informatiques distincts et affirme qu'aucune activité n'a été affectée
information fournie par Reuters 18/07/2026 à 00:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et des informations contextuelles tout au long du texte) par Padmanabhan Ananthan

Abbott Laboratories ABT.N enquête actuellement sur deux incidents informatiques impliquant un accès non autorisé à certains systèmes internes de sa division de diagnostic du cancer et de son portail LabCentral, a déclaré vendredi la société, précisant que ses activités n'avaient pas été affectées. Aucune autre activité, aucun autre site ni aucun autre système n’a été affecté par l’incident survenu au sein de la division de diagnostic du cancer, a précisé le fabricant de dispositifs médicaux, ajoutant que les anciens systèmes d’Exact Sciences étaient distincts de ceux d’Abbott. Un pirate informatique aurait également accédé au portail LabCentral, un portail externe hébergé par un tiers et utilisé par la division principale de diagnostic en laboratoire d’Abbott. Toutefois, cela n’a eu aucune répercussion sur ses activités ou ses clients, et aucune fuite d’informations sensibles concernant les clients ou l’entreprise n’a été constatée, a précisé la société. Les cyberattaques ciblent de plus en plus les entreprises du secteur de la santé , des incidents récents ayant touché des sociétés telles que Clover Health Investments CLOV.O , Stryker SYK.N , Medtronic MDT.N , Novo Nordisk NOVOb.CO et West Pharmaceutical Services WST.N .

De tels incidents peuvent perturber les opérations, affecter l’accès aux données et renforcer les inquiétudes concernant la protection des informations sensibles.

LabCentral contenait des documents techniques de référence sur les produits accessibles au public, notamment des manuels d’utilisation, des listes de contrôle pour le dépannage et des spécifications techniques, et ne contenait aucune information propriétaire ou sensible relative aux clients ou à l’entreprise, a déclaré Abbott.

La société a ajouté qu’elle avait pris des mesures pour remédier à la situation, fait appel à des experts externes en cybersécurité et aux forces de l’ordre, et qu’elle poursuivait son enquête pour déterminer quelles informations avaient pu être consultées. Abbott ne s’attend pas à ce que ces incidents aient un impact significatif sur ses activités ou ses résultats financiers.

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