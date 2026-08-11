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Abbott en hausse grâce à son partenariat avec Google Health pour des analyses de glycémie basées sur l'IA
information fournie par Reuters 11/08/2026 à 15:11
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 août - ** L'action du fabricant de dispositifs médicaux Abbott ABT.N progresse de 1,4% à 110,17 dollars avant l'ouverture du marché

** La société annonce qu'elle va intégrer les données de glycémie issues de son dispositif portable Lingo à l'application Google Health, permettant ainsi aux utilisateurs de visualiser l'évolution de leur glycémie parallèlement à d'autres indicateurs de santé et de bien-être

** Lingo est le glucomètre continu en vente libre d’Abbott destiné aux personnes non diabétiques; il permet de suivre l’impact de l’alimentation, de l’activité physique, du sommeil et du stress sur la glycémie

** La société indique que l’application Health Coach de Google utilisera les données de Lingo pour fournir des recommandations personnalisées, basées sur l’intelligence artificielle, en matière de nutrition, d’activité physique, de sommeil et de récupération

** Abbott et Google mèneront ce qu’Abbott qualifie de l’une des plus grandes études en conditions réelles sur la santé métabolique, combinant des données de glycémie, issues des appareils portables, de laboratoire et d’enquêtes

** L'intégration de Lingo commencera à être déployée dans l'application Google Health dans le courant de l'année

** À la clôture d’hier, l’action affichait une baisse d’environ 13% depuis le début de l’année

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