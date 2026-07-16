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Abbott en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels grâce à la demande de dispositifs cardiaques
information fournie par Reuters 16/07/2026 à 13:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 juillet - ** L'action Abbott Laboratories ABT.N affiche une hausse de 2,43% à 91,44 $ en pré-ouverture

** La société relève ses prévisions de bénéfice ajusté pour 2026 , les portant à 5,45-5,60 dollars par action contre une fourchette précédente de 5,38-5,58 dollars par action, soit un niveau supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 5,49 dollars par action – données LSEG

** La demande pour les dispositifs cardiaques d’Abbott devrait rester forte au second semestre, selon ABT

** La société annonce un bénéfice ajusté de 1,31 $ par action au deuxième trimestre, contre des estimations de 1,28 $ par action

** Le chiffre d'affaires trimestriel de la société, à 12,6 milliards de dollars, dépasse les prévisions de 12,5 milliards de dollars

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse d'environ 29% depuis le début de l'année

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