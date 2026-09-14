Abbott devra verser 384 millions (XX millions d'euros) de dollars suite à des allégations de contamination de préparations pour nourrissons, selon le ministère américain de la Justice

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Abbott Laboratories a accepté de verser plus de 384 millions (XX millions d'euros) de dollars pour régler des accusations liées à du lait en poudre pour nourrissons contaminé, a annoncé lundi le ministère américain de la Justice.