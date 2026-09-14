Abbott devra verser 384 millions de dollars suite à des allégations de contamination de lait en poudre pour nourrissons, selon le ministère américain de la Justice

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Abbott Laboratories a accepté de verser plus de 384 millions de dollars pour régler les accusations selon lesquelles l'entreprise aurait sciemment fabriqué du lait infantile dans des environnements présentant un risque important de contamination, puis vendu ces produits à des programmes fédéraux et d'État, a déclaré lundi le ministère américain de la Justice.

Cet accord met fin aux poursuites selon lesquelles Abbott savait que les conditions et les procédés de fabrication dans ses usines de Sturgis (Michigan) et de Casa Grande (Arizona) augmentaient le risque de contamination, mais n’avait pas effectué les tests appropriés sur les produits ni alerté les autorités de régulation en cas de résultats positifs.

Selon le ministère, les paiements relatifs à ces produits provenaient de fonds du ministère américain de l’Agriculture (USDA) et de Medicaid. Les fonds de l’USDA et de Medicaid au niveau des États servent à subventionner le coût du lait infantile pour les familles éligibles.

Aucune responsabilité n’a été établie et la société n’a pas reconnu avoir commis de faute dans le cadre de cet accord. Le ministère a clos une enquête pénale liée à cette affaire, a indiqué Abbott dans un communiqué.

Cette action en justice faisait suite à un rappel, en 2022, de préparations pour nourrissons d’Abbott, après des plaintes indiquant qu’elles étaient contaminées par une bactérie potentiellement mortelle.

Abbott a lancé un rappel de ses préparations pour nourrissons et fermé son usine du Michigan en 2022 après que des enquêteurs y ont détecté des traces d’une bactérie potentiellement mortelle. Ce rappel et la fermeture de l’usine ont aggravé la pénurie nationale de préparations pour nourrissons, qui avait débuté en raison de problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement pendant la pandémie.

Abbott a précisé qu’aucun produit de lait infantile Abbott distribué et non ouvert n’avait jamais été testé positif à la présence de cette bactérie.

“Rien n’importe plus que la sécurité et la qualité des produits Abbott”, a déclaré l’entreprise. “Nous fabriquons du lait infantile avec le même soin que nous en mettrions pour nos propres familles et nous sommes profondément déterminés à gagner et à conserver la confiance des parents et des personnes qui s’occupent des enfants.”