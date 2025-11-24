Abbott corrige certains appareils de mesure de la glycémie aux États-Unis en raison d'un risque de lecture erronée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Abbott Laboratories ABT.N a déclaré lundi qu'il avait commencé à corriger aux États-Unis certains capteurs de glycémie FreeStyle Libre 3 et FreeStyle Libre 3 Plus après que des tests internes ont montré que certaines unités pouvaient indiquer des valeurs de glycémie faussement basses.

Environ 3 millions de capteurs sont concernés aux États-Unis, dont près de la moitié auraient expiré ou auraient déjà été utilisés, a indiqué l'entreprise.

Abbott a reçu 736 rapports d'effets indésirables graves et sept décès qui pourraient être liés à ce problème, dont aucun ne s'est produit aux États-Unis.

Le problème, lié à une seule ligne de production, pourrait conduire à des décisions de traitement incorrectes pour les personnes atteintes de diabète, notamment une consommation excessive d'hydrates de carbone ou l'oubli de doses d'insuline, ce qui poserait de graves risques pour la santé, a déclaré l'entreprise.

Une correction est une action visant à résoudre un problème concernant un produit déjà sur le marché ou en cours d'utilisation, sans le retirer physiquement de la circulation.

L'année dernière, Abbott a émis une correction similaire pour un petit nombre de capteurs FreeStyle Libre 3 aux États-Unis qui pouvaient donner des mesures de glycémie trop élevées.

Abbott a déclaré avoir résolu le problème de fabrication et continuer à produire des capteurs pour répondre aux commandes de remplacement et aux nouvelles commandes sans interruption significative de l'approvisionnement.

Les utilisateurs peuvent vérifier si leurs capteurs sont concernés et demander un remplacement gratuit sur le site www.freestylecheck.com.

La société a conseillé aux utilisateurs de cesser immédiatement d'utiliser tout capteur confirmé comme étant affecté et de se fier à un lecteur de glycémie pour les décisions de traitement lorsque les lectures du capteur ne correspondent pas aux symptômes.

Les autres produits, lecteurs et applications Libre ne sont pas concernés, et la correction est également mise en œuvre dans d'autres pays où les capteurs Libre 3 et Libre 3 Plus sont vendus, a déclaré Abbott.