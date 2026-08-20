Abbott conclut des accords visant à régler une partie du litige concernant le lait maternisé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Abbott ABT.N a annoncé jeudi avoir conclu des accords avec trois cabinets d'avocats afin de régler son litige et les plaintes déposées par environ 2 000 personnes concernant les préparations spécialisées de l'entreprise destinées aux prématurés.
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