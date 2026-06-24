Abbisko Therapeutics conclut un accord de R&D d'une valeur potentielle de 1,9 milliard de dollars avec Eli Lilly

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur l'accord, l'entreprise et les collaborations passées avec Lilly)

Le laboratoire pharmaceutique américain Eli Lilly LLY.N va collaborer sur des médicaments expérimentaux avec une filiale d’Abbisko Cayman 2256.HK , spécialiste de l’oncologie. Le laboratoire pharmaceutique chinois a annoncémardi que cette collaboration pourrait donner lieu à des paiements pouvant atteindre environ 1,9 milliard de dollars si les objectifs sont atteints. Cet accord marque un nouveau succès commercial pour Abbisko Therapeutics, la filiale en plein essor d’ Abbisko Cayman, qui avait conclu en 2022 un accord de collaboration avec Lilly en vue de la découverte, du développement et de la commercialisation éventuelle d’un traitement à base de petites molécules.

Le dernier accord conclu avec Lilly porte sur « des médicaments ciblant plusieurs cibles », a précisé Abbisko Cayman dans un communiqué adressé à la Bourse de Hong Kong. L'action de la société, dont le siège est à Shanghai, a progressé d'environ 4 % après l'annonce.

Aux termes de cet accord, Abbisko Therapeutics mènera des activités de découverte et de développement précoce pour ces programmes de médicaments.

Abbisko Therapeutics et Lilly ont pour objectif « d’accélérer l’avancement de programmes thérapeutiques innovants et d’offrir de nouvelles options de traitement aux patients du monde entier », a déclaré Abbisko Cayman. Abbisko Therapeutics n’a pas souhaité s’exprimer auprès de Reuters sur les types de maladies concernés par cette collaboration. Lilly n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Abbisko Therapeutics est en droit de recevoir un paiement initial d’un montant non divulgué et jusqu’à environ 1,9 milliard de dollars de paiements supplémentaires liés à des étapes clés en matière de développement, de réglementation et de commercialisation.