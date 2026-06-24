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Abbisko, cotée à Hong Kong, enregistre sa plus forte hausse en 12 semaines grâce à son partenariat avec Eli Lilly
information fournie par Reuters 24/06/2026 à 06:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 juin -

** L'action de la société biopharmaceutique Abbisko Cayman

2256.HK , spécialisée dans les essais cliniques, progresse de 5,9% à 9,53 HK$, en passe d'enregistrer sa plus forte hausse journalière en pourcentage depuis le 1er avril

** Le titre a atteint son plus haut niveau depuis le 9 juin lors de cette deuxième séance de hausse

** Le développeur chinois de traitements oncologiques a annoncé que sa filiale Abbisko Therapeutics avait conclu un accord stratégique de collaboration en matière de recherche et de licence avec Eli Lilly and Company LLY.N

** Cet accord permettra aux deux entreprises de collaborer à la découverte et au développement de médicaments ciblant plusieurs cibles thérapeutiques, Abbisko Therapeutics pouvant prétendre à des paiements d’étapes liés au développement, à la réglementation et à la commercialisation pouvant atteindre 1,9 milliard de dollars

** Depuis le début de l’année, l’action a reculé de 28,6%, tandis que l’indice Hang Seng Biotech .HSBIO a baissé de 12,6%

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