ABB signe un contrat majeur pour l'électrification du site sidérurgique sans fossile de SSAB
21/10/2025

ABB annonce avoir remporté un contrat pour concevoir, fournir, installer et mettre en service l'infrastructure électrique principale du nouveau site sidérurgique sans énergie fossile de SSAB à Luleå, en Suède.

Ce projet, qui s'étendra de 2025 à 2028, comprend la fourniture complète des équipements moyenne et basse tension, transformateurs, systèmes de secours et contrôle automatisé.

L'usine remplacera les installations actuelles et devrait entrer en production fin 2029. SSAB estime que ce site réduira ses émissions de CO2 de 2,8 millions de tonnes par an, soit une baisse de 90%, contribuant à réduire de 7% les émissions totales de la Suède.

Selon Carl Orrling, directeur technique de SSAB, la coopération avec ABB permettra de 'réduire les coûts et d'améliorer la flexibilité de production'. ABB souligne que la fiabilité de l'alimentation électrique constitue un pilier essentiel pour la sidérurgie décarbonée.

Valeurs associées

ABB
58,360 CHF Swiss EBS Stocks -1,05%
