ABB: signe un contrat avec Nouveau Monde Graphite au Canada

(CercleFinance.com) - Nouveau Monde Graphite a signé avec ABB un contrat pour la fourniture, la construction et la mise en service de la sous-station de 120 kV de sa mine Matawinie de phase 2 dans la province de Québec, au Canada.



Située à 120 km au nord de Montréal, la mine Matawinie sera reliée au réseau hydroélectrique, ce qui permettra l'accès à de l'énergie propre pour soutenir les activités minières et la production de concentré de graphite carboneutre destiné au marché des batteries lithium-ion.



Le raccordement à l'énergie hydroélectrique garantit une source d'énergie propre pour ce qui pourrait devenir la première mine à ciel ouvert entièrement électrique au monde.



' Nous sommes ravis de faire un pas de plus vers la construction de la mine de l'avenir, alimentée par de l'énergie propre pour extraire et produire de manière responsable un minéral essentiel à la décarbonisation mondiale ', a déclaré Éric Desaulniers, fondateur, président et chef de la direction de Nouveau Monde Graphite.





