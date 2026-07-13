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ABB signe un accord avec TCS pour transformer les opérations réseau mondiales grâce à l'IA
information fournie par Zonebourse 13/07/2026 à 09:59

Tata Consultancy Services (TCS) a annoncé la signature d'un accord avec ABB pour transformer ses opérations réseau mondiales.

Cet accord de plusieurs millions et plusieurs années, permettra de fournir une infrastructure numérique sécurisée et standardisée pilotée par l'IA pour soutenir les opérations réseau mondiales d'ABB.

TCS aidera ABB à améliorer l'expérience utilisateur, à accroître l'efficacité opérationnelle, à renforcer la sécurité et la conformité, à étendre la prestation des services et à se préparer aux opérations numériques de nouvelle génération.

Au coeur de cet engagement se trouve le programme Future Network Model de l'ABB, une initiative à l'échelle de l'entreprise visant à transformer son réseau mondial en une infrastructure numérique standardisée et centralisée.

En tant que partenaire stratégique du programme, TCS concevra, intégrera et gérera l'écosystème réseau mondial d'ABB en tant que service sécurisé, moderne et piloté par l'IA.

Alec Joannou, directeur informatique du groupe ABB, a déclaré : "Le modèle Future Network représente une étape importante pour renforcer la base numérique des opérations mondiales d'ABB."

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