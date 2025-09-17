ABB s'associe à LandingAI pour accélérer la vision robotique par l'IA générative
information fournie par Zonebourse 17/09/2025 à 10:30
Cette collaboration doit réduire de 80% le temps de formation et de déploiement des systèmes de vision IA pour robots, permettant aux intégrateurs et utilisateurs finaux de réentraîner eux-mêmes les modèles selon de nouveaux scénarios.
Sami Atiya, président d'ABB Robotics & Discrete Automation, souligne que cette alliance 'permet d'accroître la flexibilité, de réduire les cycles de mise en service et de répondre à la pénurie de compétences spécialisées'.
ABB prévoit des applications dans des secteurs dynamiques tels que la logistique, la santé ou l'agroalimentaire, avec des cas d'usage comme le picking, le tri, le dépalettisage et l'inspection qualité.
Valeurs associées
|55,680 CHF
|Swiss EBS Stocks
|-0,18%
