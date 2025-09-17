 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 816,71
-0,02%
ABB s'associe à LandingAI pour accélérer la vision robotique par l'IA générative
information fournie par Zonebourse 17/09/2025 à 10:30

ABB annonce un partenariat stratégique avec la société californienne LandingAI, accompagné d'un investissement via ABB Robotics Ventures, pour intégrer les capacités de vision par intelligence artificielle de LandingAI, dont la plateforme LandingLens, dans ses solutions robotiques. Les modalités financières n'ont pas été précisées.

Cette collaboration doit réduire de 80% le temps de formation et de déploiement des systèmes de vision IA pour robots, permettant aux intégrateurs et utilisateurs finaux de réentraîner eux-mêmes les modèles selon de nouveaux scénarios.

Sami Atiya, président d'ABB Robotics & Discrete Automation, souligne que cette alliance 'permet d'accroître la flexibilité, de réduire les cycles de mise en service et de répondre à la pénurie de compétences spécialisées'.

ABB prévoit des applications dans des secteurs dynamiques tels que la logistique, la santé ou l'agroalimentaire, avec des cas d'usage comme le picking, le tri, le dépalettisage et l'inspection qualité.

Valeurs associées

ABB
55,680 CHF Swiss EBS Stocks -0,18%
