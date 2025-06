ABB: s'allie à Hemeria dans la surveillance spatiale information fournie par Cercle Finance • 17/06/2025 à 16:00









(CercleFinance.com) - ABB annonce la signature d'un protocole d'accord (MoU) avec Hemeria, fournisseur français de plateformes satellitaires, en vue de développer conjointement des solutions de surveillance de l'espace (SSA - Space Situational Awareness).



L'accord a été conclu lors du Salon international de l'aéronautique et de l'espace du Bourget.



Les deux sociétés envisagent d'intégrer les charges utiles multispectrales de haute précision d'ABB aux plateformes satellites de Hemeria, afin d'optimiser la performance et la fiabilité des systèmes spatiaux.



Ce partenariat intervient dans un contexte d'augmentation rapide du nombre de satellites en orbite, où la surveillance du trafic spatial et la prévention des collisions sont devenues des priorités internationales.





Valeurs associées ABB 48,050 CHF Swiss EBS Stocks -1,40%