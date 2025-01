ABB: renforce son offre à destination de la sidérurgie information fournie par Cercle Finance • 28/01/2025 à 11:27









(CercleFinance.com) - ABB annonce avoir renforcé son offre de moteurs pour tables à rouleaux afin de répondre à la demande croissante.



Selon ABB, ces moteurs conçus pour les environnements exigeants offrent 'des performances dynamiques tout en réduisant les coûts opérationnels et les temps d'arrêt'.



Peter-Stefan Tampsi, responsable de segment chez ABB, estime que ces moteurs contribueront à la compétitivité et à la rentabilité des aciéries.



Entièrement personnalisables, les moteurs visent à s'intégrer dans les installations anciennes, simplifiant les mises à niveau industrielles.

ABB vise ainsi à devenir un partenaire central pour le secteur sidérurgique.





