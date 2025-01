ABB: protocole d'accord avec Epiroc dans l'industrie minière information fournie par Cercle Finance • 14/01/2025 à 11:25









(CercleFinance.com) - ABB annonce la signature d'un protocole d'accord avec Epiroc, une entreprise suédoise spécialisée dans les équipements et services destinés aux industries minières et de construction.



L'accord vise développer des solutions intégrées pour l'industrie minière, axées sur les équipements électriques à caténaires souterrains.



L'opération prévoit une étude de faisabilité approfondie pour répondre aux exigences de productivité, durabilité et sécurité des opérations minières.



Les deux entreprises, reconnues pour le développement du premier système de camion électrique à caténaires pour mines souterraines avec Boliden, considèrent la décarbonation comme une priorité.



La collaboration se concentrera sur des solutions robustes adaptées aux environnements miniers difficiles, avec l'objectif d'accélérer la transition énergétique du secteur.







Valeurs associées ABB 49,14 CHF Swiss EBS Stocks +1,05%