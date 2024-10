Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ABB: protocole d'accord avec Carbon Re information fournie par Cercle Finance • 02/10/2024 à 14:20









(CercleFinance.com) - ABB annonce avoir signé un protocole d'accord avec Carbon Re pour accélérer la décarbonation de la production de ciment tout en améliorant la productivité.



Les partenaires exploreront ensemble une solution de mise sur le marché qui combinera l'expertise d'ABB en automatisation et contrôle avancé des processus avec l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique de Carbon Re.



S'appuyant sur un projet réussi en République tchèque, ABB intégrera la plateforme IA de Carbon Re à sa solution ABB Ability Expert Optimizer.



Cette collaboration vise à optimiser l'efficacité énergétique et à réduire les émissions, en ajustant automatiquement des paramètres tels que l'oxygène de post-combustion en fonction des conditions de l'usine.



Grâce à cette technologie, ABB prévoit une réduction de l'énergie spécifique jusqu'à 5 % et une meilleure stabilité des fours sans intervention humaine.





Valeurs associées ABB 49,28 CHF Swiss EBS Stocks +0,59%