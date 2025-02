ABB: programme de rachat d'actions achevé information fournie par Cercle Finance • 03/02/2025 à 07:42









(CercleFinance.com) - ABB indique avoir terminé son programme de rachat d'actions lancé en avril 2024, dans le cadre duquel il a racheté un total de 16.715.684 actions, soit 0,89% de son capital, pour un montant total d'environ 0,9 milliard de dollars.



Le conseil d'administration du groupe suisse a l'intention d'utiliser la tranche de capital autorisée lors de l'assemblée générale annuelle 2023 pour annuler toutes les actions rachetées dans le cadre de ce programme.



Comme annoncé le 30 janvier, le conseil a approuvé un nouveau programme de rachat d'actions à des fins de réduction de capital pouvant atteindre 1,5 milliard de dollars. Il devrait être lancé début février et se poursuivre jusqu'au 28 janvier 2026.



En outre, ABB a l'intention de racheter jusqu'à sept millions d'actions d'ici le 28 janvier 2026, principalement dans le cadre de ses plans d'actionnariat salarié. Le spécialiste de l'électrification et de l'automatisation détient actuellement environ 24.126.671 actions.





