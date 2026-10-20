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ABB poursuit l'essor de l'activité liée aux centres de données, résultats en ligne au T3
information fournie par Reuters 20/10/2026 à 07:46

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ABB ABBN.S continue d'enregistrer une forte hausse des dépenses consacrées aux centres de données utilisés pour alimenter l'intelligence artificielle, a déclaré mardi le groupe d'ingénierie à l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels, ressortant en ligne avec les attentes.

La société suisse a indiqué que son résultat opérationnel avant intérêts, impôts et amortissements avait bondi de 24% pour atteindre 2,03 milliards de dollars (1,81 milliard d'euros) au cours du trimestre clos fin septembre, dépassant légèrement les prévisions des analystes qui tablaient sur 2,0 milliards de dollars.

Le chiffre d'affaires a quant à lui progressé de 14% pour atteindre 9,70 milliards de dollars, un chiffre légèrement inférieur au consensus fourni par l'entreprise qui tablait sur 9,74 milliards de dollars.

ABB, qui fabrique de produits d’électrification et d’automatisation utilisés par les usines, les navires et les ports, a constaté une forte demande pour des produits tels que les systèmes de distribution d’électricité et de refroidissement utilisés dans les centres de données.

La forte hausse des dépenses consacrées à l’IA et aux centres de données soutient l’économie mondiale, l’aidant à résister au choc énergétique provoqué par la guerre au Moyen-Orient, a déclaré le FMI la semaine dernière, tout en précisant qu’une réévaluation des gains d’efficacité liés à l’adoption de cette technologie pourrait freiner les investissements.

Au cours du troisième trimestre, ABB a indiqué avoir enregistré une hausse à trois chiffres de ses commandes de produits destinés aux centres de données, poursuivant ainsi la tendance observée au deuxième trimestre.

(Rédigé par John Revill ; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

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