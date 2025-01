ABB: partenariat avec Skoda sur des batteries ferroviaires information fournie par Cercle Finance • 23/01/2025 à 11:47









(CercleFinance.com) - ABB et Škoda Group annoncent un partenariat pour équiper 15 nouvelles unités multiples électriques à batterie (BEMU) de České dráhy, opérateur ferroviaire tchèque, avec les batteries Traction Battery Pro Series d'ABB.



Ce projet, d'une valeur inférieure à 20 millions USD, inclut la livraison de 195 batteries et un accord de maintenance sur 15 ans.



Ces batteries légères et compactes permettent aux trains de circuler sur des réseaux partiellement électrifiés, réduisant les émissions sans nécessiter l'électrification complète des infrastructures.



Les dirigeants des deux entreprises soulignent leur engagement envers un avenir ferroviaire durable et éco-responsable.





