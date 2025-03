ABB: nouvelle gamme d'interrupteurs-sectionneurs à fusibles information fournie par Cercle Finance • 17/03/2025 à 12:51









(CercleFinance.com) - ABB annonce le lancement de 'InLine II', sa nouvelle gamme d'interrupteurs-sectionneurs à fusibles homologuée EN/CEI 60947-3.



Conçue pour améliorer la stabilité des réseaux électriques, cette offre vise à répondre aux besoins croissants des installations électriques modernes.



ABB assure que InLine II garantit la protection des opérateurs grâce à une procédure d'ARRÊT/MARCHE sécurisée et fiable. Ce système réduit considérablement les risques d'accidents, tout en maintenant l'intégrité des réseaux électriques pendant les phases de maintenance et d'exploitation.



Par ailleurs, disponible en versions 1 et 3 pôles avec des puissances allant de 160 A à 630 A, InLine II est compatible avec des installations monophasées et triphasées.







