ABB mise sur le courant continu pour alimenter les data centers IA

Le groupe suisse estime que ce type d'architecture devrait améliorer l'efficacité énergétique des infrastructures accueillant les prochaines générations de puces d'intelligence artificielle.

ABB annonce le lancement d'Infinitus, un portefeuille de solutions en courant continu (DC) destiné aux centres de données d'IA, allant de la source d'alimentation jusqu'aux baies informatiques. Cette architecture vise à réduire l'encombrement des infrastructures électriques et les pertes liées aux conversions d'énergie.

Alors que la consommation électrique mondiale des centres de données devrait plus que doubler d'ici 2030, ABB estime que 25% à 40% des nouvelles capacités installées cette année-là pourraient utiliser une distribution en courant continu, alors que les prochaines générations de puces d'IA pourraient nécessiter 1 mégawatt ou davantage par baie, contre près de 200 kilowatts actuellement.

Une étude de Boston Consulting Group (BCG) et ABB considère que la distribution en courant continu peut améliorer l'efficacité énergétique de plus de 5%. Pour un centre de données de 500 MW, un gain de 5% permettrait, selon le groupe, de libérer 25 MW supplémentaires pour les équipements informatiques et pourrait générer plus de 300 millions de dollars de revenus additionnels par an.

En milieu d'après-midi, le titre ABB progressait de 2,7% à la Bourse de Zurich.