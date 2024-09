Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ABB: livre une solution de test des fibres papier au Japon information fournie par Cercle Finance • 03/09/2024 à 12:15









(CercleFinance.com) - ABB fait savoir que le fabricant japonais de papier spécialisé Kami Shoji a pris livraison de sa solution de test automatisée L&W Fiber Tester Plus offrant 'une mesure rapide et facile de la qualité des fibres ainsi qu'une analyse avancée de la morphologie des fibres'.



Kami Shoji utilisera L&W Fiber Tester Plus d'ABB pour effectuer des tests de défibrage sur sa production de papier à base de nanofibres de cellulose (CNF) afin de trouver les conditions de production appropriées.



ABB précise que son appareil d'analyse automatisée de la morphologie des fibres permet au client d'observer en moyenne 20 000 fibres en seulement dix minutes.





Valeurs associées ABB 48,84 CHF Swiss EBS Stocks -0,27%