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ABB lance une plateforme numérique pour optimiser le fonctionnement des réseaux d'eau
information fournie par Zonebourse 09/09/2026 à 11:40
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ABB a lancé AquaMaster (TM), une plateforme numérique pour la gestion intelligente des réseaux d'eau.

Cette plateforme permet d'aider les compagnies d'approvisionnement en eau à surveiller, analyser et gérer leurs réseaux, à prévenir les pertes d'eau dans les conduites et à optimiser les opérations.

La plateforme intégrée comprend du matériel, des capacités logicielles avancées et des outils de prise de décision basés sur le cloud.

AquaMaster permet de comparer des paramètres tels que le débit et la pression, aidant ainsi les services d'eau à identifier rapidement les anomalies.

"Avec la pression croissante sur les ressources en eau à l'échelle mondiale, un grand travail est effectué pour prévenir les pertes dans le système de distribution et aider à économiser l'eau grâce à une gestion des ressources plus efficace", a déclaré Raghu Kumar NV, directeur mondial de produit, division Mesure & Analytique d'ABB.

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