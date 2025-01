ABB: investit dans la startup canadienne Edgecom Energy information fournie par Cercle Finance • 06/01/2025 à 16:17









(CercleFinance.com) - ABB annonce un investissement stratégique dans Edgecom Energy, une startup torontoise spécialisée dans la gestion énergétique.



Edgecom utilise une plateforme basée sur l'intelligence artificielle, intégrant un copilote génératif pour optimiser la gestion des pics de demande énergétique.



ABB Electrification Ventures, le fonds de capital-risque d'ABB, participe à ce partenariat via une prise de participation minoritaire.



L'initiative s'inscrit dans la stratégie d'ABB qui vise à promouvoir des solutions durables, alignée sur l'objectif mondial de doubler les progrès en efficacité énergétique d'ici 2030.







Valeurs associées ABB 49,15 CHF Swiss EBS Stocks -0,02%