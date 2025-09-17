 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 794,50
-0,33%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

ABB inaugure un centre d'excellence et une ligne de production en Estonie
information fournie par Zonebourse 17/09/2025 à 17:10

ABB annonce l'ouverture à Jüri (Estonie) d'un centre d'excellence dédié aux services pour générateurs d'éoliennes, ainsi qu'une nouvelle ligne de production de stators. L'initiative vise à répondre à la demande croissante de repowering et à améliorer la fiabilité des parcs éoliens.

Le centre propose des services avancés de réparation et de rénovation, avec des délais réduits de 50% par rapport à l'achat d'unités neuves. Les générateurs de remplacement peuvent être livrés en 5 à 10 jours, contre 22 à 25 semaines habituellement, permettant aux exploitants d'éviter jusqu'à 1,2 MEUR de pertes par turbine.

La ligne de production porte la capacité de fabrication des stators de 20 MW à 60 MW, renforçant l'offre pour les applications industrielles et maritimes. Daniel Gerber, directeur de la division Motion High Power, souligne que ce site constitue 'un levier stratégique pour la performance à long terme'.

Le ministre estonien de l'Économie Erkki Keldo salue un projet qui crée plusieurs dizaines d'emplois qualifiés et valorise l'expertise technologique du pays.

Valeurs associées

ABB
55,220 CHF Swiss EBS Stocks -1,00%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, lors d'un discours de clôture de la réunion des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales du G7 à Banff, en Alberta, au Canada, le 22 mai 2025 ( AFP / Dave Chidley )
    Canada: première baisse du taux directeur depuis les droits de douane américains
    information fournie par AFP 17.09.2025 17:59 

    La Banque du Canada a abaissé mercredi son taux directeur le faisant passer de 2,75% à 2,50%, soit la première diminution en six mois, dans un contexte où les droits de douane américains et l'incertitude commerciale pèsent "lourdement sur l'activité économique". ... Lire la suite

  • Boutique Gucci, dans le quartier de La Madeleine, à Paris. (Crédit: L. Grassin / )
    Kering : Francesca Bellettini nommée PDG de Gucci
    information fournie par AOF 17.09.2025 17:58 

    (AOF) - Kering annonce la nomination de Francesca Bellettini comme présidente-directrice générale de Gucci, reportant à Luca de Meo, directeur général de Kering. En outre, Jean-Marc Duplaix continuera d'exercer ses fonctions de chief operating officer de Kering, ... Lire la suite

  • L'Union européenne "n'a pas encore trouvé de remède" contre les pénuries de médicaments, selon un rapport publié mercredi par la Cour des comptes européenne ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )
    L'UE peine à trouver la parade face aux pénuries de médicaments
    information fournie par AFP 17.09.2025 17:53 

    L'Union européenne "n'a pas encore trouvé de remède" contre les pénuries de médicaments, selon un rapport publié mercredi par la Cour des comptes européenne, qui appelle à renforcer l'Agence européenne des médicaments. Cet audit analyse notamment les pénuries records ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes sans direction claire avant la Fed
    information fournie par AFP 17.09.2025 17:44 

    Les marchés boursiers européens ont clôturé sans direction claire mercredi, dans l'attente de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed), qui devrait baisser ses taux directeurs pour la première fois de l'année. Londres a gagné 0,14% ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank